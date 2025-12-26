İlk yapay zekâlı Excalibur filmi yayında

Excalibur’un tamamı yapay zekâ ile üretilen yeni reklam filmi yayımlandı. Çalışma, markanın teknoloji odaklı yaklaşımını ve gelecek vizyonunu yansıtan bir iletişim projesi olarak dikkat çekiyor.

Excalibur’un tamamı yapay zekâ ile üretilen yeni reklam filmi, yüksek performans gereksiniminin oyun alanlarıyla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Filmde; iş dünyası, tasarım ve profesyonel üretim süreçleri gibi farklı kullanım alanlarında Excalibur’un donanım kapasitesi, akıcı geçişler ve görsel kurgu eşliğinde aktarılıyor.

Geleceği şekillendiren güç: Yapay zekâ

Reklam filminin tamamının yapay zekâ ile üretilmesi, Excalibur’un teknoloji yaklaşımını yalnızca içerik düzeyinde değil, üretim sürecinin tamamında benimsediğini gösteriyor. Filmde, yapay zekânın marka için geleceğe yönelik stratejik bir unsur olduğu vurgulanırken, Excalibur’un bu dönüşüm sürecinde kullanıcılarına eşlik etmeyi hedeflediği mesajı aktarılıyor.

Hayata güç katan performans

‘Excalibur: İş, Tasarım ve Oyunda Güç Budur’ söylemi, markanın ‘Oyunda Güç Budur’ konumlandırmasını sürdürürken, profesyonel kullanım alanlarındaki performans vurgusunu da öne çıkarıyor. Filmde; iş hayatında hız ve verimlilik ihtiyacı duyan profesyoneller, üretken süreçlere odaklanan kullanıcılar ve tasarım alanında yüksek performans beklentisi olan profiller yer alıyor. Farklı senaryolar üzerinden güçlü donanımın sağladığı katkı, Excalibur’un performans odaklı yaklaşımı çerçevesinde aktarılıyor.

"Yapay zekâ ile markamızın iletişimini güçlendiriyoruz"

Filme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şunları söyledi:

‘’Yapay zekâyı iki yılı aşkın süredir pazarlama iletişimlerimizin merkezine alarak, markamızın anlatım gücünü dönüştürüyoruz. Yapay zekâ teknolojilerinin bugün geldiği seviye, bize bu filmimizi yapay zekâ ile üretme şansı verdi. Casper olarak yenilikçi teknolojileri yalnızca ürünlerimizde değil, markamızın hikâyesini anlatma biçiminde de cesurca kullanmaya devam ediyoruz.’’