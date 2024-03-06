İlk Yardım Eğitim programı düzenlendi
Bilecik(İHA) –Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamında düzenlenen eğitimler devam ediyor.
Bilecik(İHA) –Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamında düzenlenen eğitimler devam ediyor.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde görev yapmakta olan personellere İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonunda ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ verildi. 30 personelin katıldığı eğitimde çeşitli sunumlar yapılarak uygulamalı eğitim verildi.