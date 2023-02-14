İlkadım'dan deprem bölgesine 27 araçlık destek

Samsun İlkadım Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde deprem bölgesine 27 araçlık destek sağladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor. İlkadım Belediyesi, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeye 2. grup iş makinelerini ve operatörleri sevk etti. Belediye hizmet binası önünden dualarla görevlileri uğurlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Öncelikle deprem anında bu zamana kadar depremzedeler için başlattığımız kampanyaya yoğun ilgi gösteren ilçe halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakamadılar. Gencinden yaşlısına herkes yaraları sarmak için gece-gündüz demeden özveri ile çalıştı. Rabb’im birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. 27 araç gönderdiğimiz deprem bölgesine AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 2 adet iş makinesini taşıyan tırımız da yola çıktı. Deprem bölgesine yardım eli uzatmak için ilgili müdürlüklerimiz de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.