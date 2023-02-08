İlkadım'dan deprem bölgesine iş makineleri ve 4 tır dolusu yardım

Samsun İlkadım Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremin ardından bölgeye arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla iş makineleri ve 4 yardım tırı daha gönderdi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından deprem bölgesinde oluşan yaraları sarmak için başlatılan "Dayanışma Çağrısı"na ilçe halkı büyük destek verdi. Binlerce vatandaşın yardım için akın ettiği belediye hizmet binasında, bölge için ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, gıda malzemesi, su, kıyafet ve hijyen malzemesi toplandı. Yardım malzemeleri Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri gönülleri tarafından tasnif edilip paketlenerek araçlara yüklendi.

“Yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapıyoruz”

İlçede toplanan yardımların koordineli şekilde bölgeye ulaştırıldığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Depremin acısını tüm vatandaşlarımız çok derinden iliklerine kadar hissediyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Şuna kadar 8 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Bunun yanında bölgeye AFAD gönüllüleri, operatör, şoför ve iş makinaları gönderdik. Firma sahiplerimiz ve vatandaşlarımız her türlü desteği veriyor. Onlara da tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.