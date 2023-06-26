İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imzayı attı

İspanyol ekibi Barcelona, Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. İlkay’ın serbest kalma bedeli ise 400 milyon Euro olarak belirlendi.

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ı transfer ettiğini duyurdu. Katalan ekibi, İlkay ile 30 Haziran 2025’e kadar mukavele imzalandığını ve sözleşmede 1 yıllık da opsiyon bulunduğunu açıkladı. 32 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon Euro olarak belirlendi.

İlkay Gündoğan’ın 7 sezon formasını terlettiği Premier Lig ekibi Manchester City de ayrılık sonrası sosyal medya hesabından, "Bu anları asla unutmayacağız" başlığı ile bir video yayınlayarak tecrübeli oyuncuya veda etti.

2016 yılında transfer olduğu City ile birçok başarıya imza atan yıldız orta saha, mavilerle 5 Premier Lig, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City ile toplamda 304 maça çıkarken, 60 gol, 40 asistlik performansa imza attı.