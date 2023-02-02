İlker Gümüşoluk eğlenceli gösterisiyle Türkiye'yi dolaşacak

Başarılı komedyen İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisiyle şubat ve mart ayı boyunca Türkiye’yi dolaşacak. Gaziantep, Hatay, Mersin, Adana, Kocaeli, Ordu, Trabzon, Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de seyirciyle buluşacak gösterinin biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.

Türkiye’nin her köşesinde binden fazla gösteri yapan İlker Gümüşoluk, izleyenleri kahkahalara boğan stand-up gösterisiyle şubat ve mart ayı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahne alacak. Gösterinin biletleri, Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı. Başarılı komedyen, ikili ilişkiler başta olmak üzere, hayata dair birçok hikaye ve tespitini kendine has üslubuyla aktardığı gösterisiyle gelenlere keyifli saatler yaşatacak.

İlker Gümüşoluk, 9 Şubat Perşembe Günü akşam saat 20.00’de Gaziantep Şehitkamil Sanat Merkezi’nde başlayacağı turnesine, 19 Mart Pazar günü İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde son verecek.

Başarılı komedyen, 10 Şubat Cuma günü Özel Hatay Doğuş Okulları Aşağıokçular Kampüsü, 11 Şubat Cumartesi günü Mersin Opera Bale Kültür Merkezi, 12 Şubat Pazar günü Adana Seyhan Yaşar Kemal Kültür Merkezi, 19 Şubat Pazar günü Kocaeli Alternatif Sahne, 25 Şubat Cumartesi Ordu Atatürk Kültür Merkezi, 26 Şubat Pazar günü Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 4 Mart Cumartesi günü Ankara Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi, 5 Mart Pazar günü Mall of İstanbul Moi Sahne, 12 Mart Pazar günü ise Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Gösteriler, saat 20.00’de başlayacak.