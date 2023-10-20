İlkokul öğrencileri harçlıklarını Gazze'ye bağışladı

Kırklareli’nde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri kumbaralarında topladıkları harçlıklarını Gazze’ye bağışladı.

Kırklareli Mustafa Dalcalı İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri Gazze için yardım kampanyası başlattı. Öğrenciler kumbaralarındaki harçlıkları bir araya getirdi, Okul Müdürü İbrahim Erginsoy ile birlikte Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığına teslim etti.

“Kendileri küçük, yürekleri çok büyük”

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı Volkan Göç öğrencilerin bu duyarlı hareketinden dolayı tebrik ettiğini ifade ederek “Kırklareli Mustafa Dalcalı İlkokulu’nun yardımsever öğrencileri, Gazze’deki kardeşlerine destek olmak için seferber oldular. Kalpleri sevgiyle dolu minikler, Kızılay Kumbaralarında topladıkları harçlıklarını bizlere teslim ettiler. Koca yürekli kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ederiz” dedi.