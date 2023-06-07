İlkokul öğrencileri huzurevi sakinlerinin gönlünü aldı
Kırklareli Vali Faik Üstün İlkokul öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek, gönüllerini aldı.
Kırklareli Vali Faik Üstün İlkokul öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek, gönüllerini aldı.
Vali Faik Üstün İlkokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Kırklareli Huzurevi’ne gelerek yaşlılarla görüştü. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden öğrenciler, onların gönüllerini alıp nasihatlerini dinledi.