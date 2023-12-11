İlkokul öğrencilerinden 'savunma sanayii' ürünleri maketi

Ankara’da Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla ’savunma sanayii’ ürünlerinin maketini yaptı.

12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Ankara Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulunda bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde ilkokul öğrencileri yerli üretim olan Atak Helikopteri, İHA, SİHA, Bayraktar gibi ’savunma sanayiine’ ait ürünlerin maketini yaptı. Öğrenciler tarafından yapılan maketler, okulun spor salonunda sergilendi. Etkinliğe katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sergi öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Mandal, kurdele keserek açtığı sergide, öğrenciler tarafından yapılan maketleri tek tek inceleyerek, bilgi aldı.

"Savaş gemileri ve tankların üzerine monte edilebilir"

Yaptıkları savunma sanayii maketlerini hakkında öğrenciler İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. 3’üncü sınıf öğrencisi Zehra Yılmaz, yerli üretim olan STAMP yaptığını ifade ederek, "STAMP, Aselsan tarafından geliştirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan uzaktan komutalı stabilize makineli tüfek sistemi. Savaş gemileri ve tankların üzerine monte edilebilir. Termal kamera ve yüksek görüş kabiliyeti sayesinde belirlediği hedef çok uzak mesafeden vurulabilir. Yaparken karton, kutu, boru, yapıştırıcı, boya ve kağıt kullanarak babamla beraber yaptık" dedi.

"Annemle yaptım"

3’üncü sınıf öğrencisi İrem Yeşilöz, Bayraktar TB2 yaptığını ve üreticisinin Bayraktar olduğunu hatırlatarak, "Bayraktar TB2 taktik silahlı insansız hava aracıdır. Bayraktar, keşif ve istihbarat görevli için kullanılıyor. 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet vermektedir. 27 saat havada kalış süresi, tam otomatik uçuş kontrolü, tam otomatik iniş ve kalkış özellikleri vardır. Annemle yaptım bunu" diye konuştu.

"Güzel bir görünüme sahip oldu"

2’nci sınıf öğrencisi Emin Balun ise T129 Atak Helikopteri yaptığını belirterek, "Üstün hareket kabiliyetine sahiptir. Model elektronik hat sistemleri mevcuttur. Esnek, uyarlanabilir silahlara sahiptir. Dünya çapında kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri. Yaparken babam yardım etti. Bunu boyaları karıştırarak boyadık ve böyle güzel bir görünüme sahip oldu" bilgisini paylaştı.

Etkinliğe TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sıra öğretmenler, öğrencilerin velileri de katıldı. Mandal’ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sonra erdi.