İlkokul öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi

Edirne’de, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetlerle defile yaptı. Minik bir öğrencinin Türk bayrağı motifli plastik tabaklardan yaptığı elbise ise büyük alkış aldı.

Devecihan Kültür Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İlkokulu öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık malzemelerden kıyafet oluşturup defile yaptı. Defilede öğrenciler Cumhuriyet’in 100. yılına özel geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kostümler giyerek podyuma çıkarken, minik bir öğrencinin Türk bayrağı motifli plastik tabaklardan yaptığı elbise ise büyük alkış aldı.

Programda konuşan Okul Müdürü Azize Turan, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümünü beraberce kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Tarihte eşine ender rastlanan bir bağımsızlık mücadelesinin yürütüldüğünü, yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle kahramanca vatan topraklarının savunulduğunu ve bu Milli Mücadele’nin sonucunda da Cumhuriyet’in kurulduğunu hatırlatan Turan, Kurtuluş Savaşı’nın, milletin var olma savaşı olduğunu aktardı.

Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde milletçe birlikte kurulan Cumhuriyet’in tüm değerlerini geleceğe taşımak ve milli manevi değerlerini korumanın görev ve sorumluluğunun bilincinde olduklarını belirten Turan, "Tarihe şanlı mücadelemizi altın harflerle yazdırmış olan bu büyük milletin bir ferdi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve Türk milletinin omuz omuza verdiği Kurtuluş Savaşı sonrasında elde edilen bu büyük şanlı zaferi, ülkemizi ve cumhuriyetimizi korumak, hepimizin bir vatandaşlık görevidir" dedi.

Turan’ın konuşmasının ardından öğrenciler, müzikli gösterilerle Atatürk’ü andı. Müzikli gösterilerin ardından sahneye çıkan diğer öğrenciler ise gazete kağıtları, plastik tabak ve bardaklar, poşet, pet şişe kapağı gibi Cumhuriyet’in 100. yılına özel geri dönüşüm malzemeler kullanılarak hazırlanan kırmızı beyaz kıyafetleri görücüye çıkardı.

Defileye, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, kurum müdürleri ve veliler katıldı.