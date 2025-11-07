İlkokul öğrencilerine afet bilinci eğitimi verildi

Kartepe'deki iki ilkokulda öğrencilere yönelik afet bilinci eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

İlkokul öğrencilerine afet bilinci eğitimi verildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kartepe’deki iki ilkokulda öğrencilere yönelik afet bilinci eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle, Karatepe İlkokulu ve Şirinsulhiye İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikle, öğrencilerin afetlere karşı farkındalıklarının artırılması ve doğru davranış biçimlerinin kazandırılması hedeflendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Programda uzman ekipler, öğrencilere deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler sırasında sakin kalmanın, doğru pozisyon almanın ve güvenli alanlara ulaşmanın önemini uygulamalı örneklerle anlattı. Eğitimin ardından Kartepe Belediyesi Kar Arama Kurtarma Ekibi tarafından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta öğrenciler, "Çök, Kapan, Tutun" hareketlerini uygulayarak, okulun tahliye planı çerçevesinde toplanma alanına güvenli şekilde ulaştı.