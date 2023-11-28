İlkokul öğrencilerine kitap hediyesi

SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu ile Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, Akyazı Altındere Mehmet Akif Ersoy ilkokulu öğrencilerine kitap hediye etti.

İlkokul öğrencilerine kitap hediyesi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu ile Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, Akyazı Altındere Mehmet Akif Ersoy ilkokulu öğrencilerine kitap hediye etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu ile Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu öğrencileri, Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde Akyazı Altındere Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Topluluk üyeleri, Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi’nin desteği ile ilkokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmasına destek olmak gayesiyle her ilkokul öğrencisine kitap hediye etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman