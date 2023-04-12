İlkokul ve lise öğrencilerinin 'World Scholar's Cup' başarısı

8-9 Nisanda İstanbul’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin katıldığı, World Scholar’s Cup etkinliğine 60 kişilik bir ekiple katılan Gökkuşağı Koleji Beylikdüzü Şubesi öğrencileri başarılı sonuçlara imza attı.

Sportif, bilimsel ve sosyal alanda öğrencilerine çeşitli imkânlar sağlayarak yeni başarılara imza atmalarını sağlayan Gökkuşağı Kolejleri öğrencileri, 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen World Scholars Cup etkinliğinde büyük başarı elde etti. Hem ortaokul hem de lise kademeleri olmak üzere iki grupta düzenlenen etkinliğe kolejin Beylikdüzü Şubesi’nden 60 kişilik ekip katıldı.

Bir sonraki tura katılmaya hak kazandılar

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere; ilginç, okullarda öğretilmeyen dersler vermeyi ve farklı statülerdeki insanlar arasında ortak bir zemin oluşturmayı amaçlayan World Scholar’s Cup, Junior ve Senior olmak üzere iki bölüm gerçekleştirildi. Hem ortaokul hem de lise bölümlerinden öğrencilerin katıldığı etkinlikte, kolejin Beylikdüzü Şubesi son sınıf öğrencilerinden Muath Mohammad, Abdullah Alnajjar ve Haya Adnan en iyi “Senior Team Challenge Ödülü”nü, Muath Mohammad “Münazara Şampiyonu Ödülü” ve “Etkinliğin En İyi Akademisyeni” ödülünü kazandı.

Gökkuşağı Beylikdüzü Şubesi ortaokul öğrencilerinden Human Alşemmeri, Mehdi Eliva ve Taium Elkhazin “Küçükler Takım Münazarası”nda birinci olurken, Human Alşemmeri “Küçükler Okul Birincisi” oldu.

Yostena Gebreselassie, Jalal Alwahaib ve Taim Al Tawab, “Kıdemli Bölüm Takım Münazarası”nda birinci olurken, etkinliğin “Yazı Şampiyonu” ise ortaokul öğrencisi Lana Firas Saad Albakri oldu. Başarı sağlayan kolejin öğrencileri, bir sonraki tura katılmaya hak kazandı.