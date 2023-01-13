İLKSAN 80 yaşında

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının (İLKSAN) kuruluşundan bugüne 80 yıl geçti. İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, "İLKSAN’ın 2023 yılı bütçesi yaklaşık 5 milyar liraya ulaştı, sosyal yardım miktarı ise yüzde 100 oranında artırıldı" dedi.

İlkokul öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanlığı memurlarının, sağlık ve sosyal güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile 13 Ocak 1943 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İLKSAN 80 yaşına girdi. İLKSAN’ın kuruluşunun 80’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde sandık organlarının üyeleri, Ankara il ve merkez ilçe temsilcileri ile İLKSAN Genel Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, İLKSAN’ın 2023 yılı bütçesinin yaklaşık 5 milyar liraya ulaştığını ve eğitim çalışanlarına sandık tarafından 2023 yılında yapılacak olan sosyal yardımların miktarını ise yüzde 100 oranında artırdıklarını ifade etti.

Yılmaz, İLKSAN’ın Türkiye’de ilk defa üyelerine "Kanser Sağlık Desteği” yardımı yapan kurum olduğunu, 2023 yılında yaklaşık 300 eğitim çalışanına kanser tıbbi yardım ve kanser nakdi sağlık desteği sunduğunu belirtti. Sandık üyesi 50 bini aşkın eğitim çalışanına uzun vadeli finansal borçlanma imkanı getirilerek, eğitim çalışanlarının bütçelerine destek verdiklerini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“Ankara, İstanbul ve İzmir’de hizmet veren konukevlerine ilaveten diğer büyükşehirlerde de konaklama tesisi açılması yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Emekli olan eğitim çalışanları için artık bir ihtiyaç haline gelen ‘yaşlı bakım merkezleri’ konusunda yapılan fizibilite çalışmalarını bitirdiklerini ve bu yıl içinde Bolu-Karacasu’da milli eğitime hizmet veren emekli üyelerin istifade edeceği ‘Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temelini atacağız.”