İller Bankası deprem bölgesinde içme suyu için hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İller Bankası (İLBANK), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin hemen ardından 500’ü uzman 750 personeliyle yapıların hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İller Bankası, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’ini onararak bölgedeki vatandaşların içme suyuna erişimini sağladı. Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde su hayati önemde. İLBANK ilk günden bu yana 750 personeliyle altyapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek” ifadelerini kullandı.

10 ilde içme suyu altyapısının yüzde 95’i onarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada İller Bankası, şehirlerin bir an evvel içme suyuna kavuşabilmesi için 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin altyapıya dair alanlarda çalışmalarının sona geldiği belirtildi. 151 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda 72 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki arızaların giderildiği belirtildi. Depremden zarar gören 10 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’inin onarıldığı, kalan çalışmaların AFAD’ın arama kurtarma faaliyetlerinin ardından yüzde 100 olarak tamamlanacağı açıklandı.