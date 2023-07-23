İlmek ilmek başarı

Unutulmaya yüz tutmuş, ünü dünyaya yayılan tarihi Hereke halısının yaşatılması ve dokuma ustalarının yetiştirilmesi için kolları sıvayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), çalışmalarının meyvelerini almaya başladı.

Geçmişte önemli zanaat dallarından biri olan ve her evden makas sesinin geldiği Hereke’de artık neredeyse halı dokumacılığı yapan aile kalmadı. Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde Hereke halısı dokuyan usta ve çıraklar dışında bu işi temelinden öğreten bir çıraklık okulunun ya da meslek alanının olmaması Hereke halısının geleceğini tehlikeye sokmuştu. KO-MEK’in geçtiğimiz yıllarda Hereke, Yarımca ve İlimtepe kurs merkezlerine kurduğu tezgahlar ve alanında uzman eğitmenlerle verdiği eğitimler sayesinde kısa sürede bu alanda çalışabilecek onlarca çırak ve usta yetiştirilerek, hem istihdama katkı sağlandı hem de Hereke halısının geleceğine yönelik önemli adımlar atıldı.

Alanında uzman eğitmenler ve tam donanımlı sınıflar eşliğinde eğitimlerine devam eden KO-MEK verdiği eğitimler sayesinde onlarca vatandaşın Milli Saraylar Başkanlığının açtığı sınavda başarılı olup çalışmasına vesile oldu. İlmek atma, çekiç vurma, desen hazırlama, ip seçme ve örgü düzeni gibi birçok alanda eğitim alan kursiyerler kendilerini yetiştirerek birer halı ustası olabiliyor. Şimdiye kadar KO-MEK Hereke İpek Halı Dokuma branşında 287 kursiyer eğitim alarak sertifika almaya hak kazandı.

KO-MEK Hereke kurs merkezine gelerek eğitim alan kursiyerlerden Medine Demir, "Doğma büyüme Herekeliyim. Hereke halısını dokumaya 7 yaşında başladım ama KO-MEK’ten belge almak istedim. Milli Saraylar Başkanlığına iş başvurusunda bulunmak istiyorum" dedi.

Bir diğer kursiyer Ayşe Özcan ise "Halı dokumayı ailemden öğrendim. Her evde dokunuyordu. Artık kimsede kişisel tezgah kalmadı. Burada eğitim alarak Milli Saraylara başvuruda bulunmak istiyorum" diye konuştu.