İlmek ilmek örgülerle depremzede kadınlar hayata tutunuyor

Depremin derin yaralar bıraktığı Adıyaman’da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, afetten etkilenen kadınların rehabilitasyonu ve sosyalleşmeleri amacıyla örgü atölyesi etkinliği düzenledi.

Deprem bölgesindeki faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, depremzede ailelerin rehabilitasyonu için çalışmalar sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle gönüllülerinin katkılarıyla Eğriçay Çadır Kenti’ndeki manevi destek çadırında depremzede kadınlar için yün örme atölyesi kurdu.

Vatandaşların yardımlarını depremzedelere ulaştırmaya devam eden Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri, Adıyaman Eğriçay Çadır Kenti’nde çocuklarını manevi destek çadırında bulunan 4-6 yaş Kur’an kursuna getiren ve dışarıda onları bekleyen depremzede hanımlar ile birlikte örgü örüyor, sosyalleşmelerine ve yaşadıkları travmayı bir nebze atlatmalarına destek oluyor. Depremzede hanımlar burada torunlarına ve çocuklarına yelekler, atkılar ve çoraplar örüyor.

Kurulan örgü atölyeleri, aynı zamanda bir çok ilde misafir edilen depremzede hanımlara yönelik düzenlenmeye de devam ediyor.