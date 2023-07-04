İlyasbey Sağlıklı Yaşam'da sona doğru

Gebze’de inşa edilen İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin ilk etabında çalışmalar son aşamaya geldi.

Gebze Belediyesi’nin projelerinden biri olan İlyas Bey Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sona yaklaşıyor. Tamamlandığında Gebzelilere tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin verileceği İlyas Bey Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin ilk etap çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çok şükür değerli çalışanların da katkısıyla süreç hızlı şekilde ilerledi. En kısa sürede çalışmaları tamamlayarak İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Şuanda hizmet vermekte olan İlçe Sağlık Müdürlüğü binaları yıkıp daha önce paylaştığımız gibi yer altında 540 araçlık otopark ve yer üstünü de meydan olarak düzenleyeceğiz. Modern bir anlayışla büyük bir eser sizlerle buluşmuş olacak. Sizler bu hizmeti alırken bizler de eski İlçe Sağlık Müdürlüğü alanında yeni çalışmalarını başlatacağız. Şimdiden Gebze’mize ve hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum" dedi.