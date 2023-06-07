İmalat sanayi sektöründeki son gelişmeler WIN EURASIA'da sergilendi

WIN EURASIA-World of Industry Fuarı, 10 Haziran tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde, “Endüstri gelecekle buluşuyor” mottosuyla imalat sanayini buluşturmak üzere kapılarını açtı.

Dünyanın en önemli endüstriyel ticaret fuarlarından olan HANNOVER MESSE’nin bölge pazarındaki temsilcisi WIN EURASIA Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen resmi açılış töreni ile ziyarete açıldı. Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta-Doğu bölgelerinden 500’ün üzerinde katılımcı firmanın yer aldığı WIN EURASIA fuarını, yaklaşık 100 ülkeden 39 binin üzerinde sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. İmalat sanayinin otomasyon ve robotik teknolojilere dönüşümünde öncü rol üstlenen WIN EURASIA’da bu yıl 5G teknolojisi ile desteklenen ve metaverse aracılığıyla kontrol edilebilen ‘Endüstri 5.0: Geleceğin Fabrikası’ ilk kez 5G Arena’da kamuoyuna tanıtılıyor.

Tören, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, MAKFED Başkan Yardımcısı M. Sefa Targıt, Deutsche Messe AG Kıdemli Başkan Yardımcısı Arno Reich ile sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan Arno Reich, HANNOVER MESSE ve WIN EURASIA fuarlarının imalat endüstrisini dünyanın dört bir yanındaki üreticiler, yatırımcılar ve ihracatçılarla buluşturan güçlü bir ağ oluşturduğuna dikkat çekti. M. Sefa Targıt ise “WIN EURASIA Fuarı, endüstri alanında makine ve imalat sistemleri ile ilgili teknoloji ürünlerini Türkiye’de tanıtmaya ve tanımaya imkân sunan önemli bir buluşma noktamızdır. Fuarda bugünün ve geleceğin dijital çözümlerini görebileceğiz. Bu bakımdan ilginç bir fuar deneyimi yaşayacağız “dedi.

Sektör derneklerinden tam destek

Sektörü temsil eden sivil toplum örgütleri ile güçlü iş birlikleri kuran WIN EURASIA Fuarı, MAKFED - Türkiye Makina Federasyonu, ROBODER-Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği, TÜYİDER- Tüm Yüzey İşlemler Derneği, ENOSAD- Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği, AKDER- Akışkan Gücü Derneği, ETMD- Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nin destekleri ve MİB-Makine İmalatçıları Birliği’nin katılımı ile düzenlendi.

’’Fuar ihracatın artmasına katkı sağlıyor’’

Fuarın açılışında açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ’’Teknolojinin son aşamalarını fuarda gözlemledik. Çok sayıda yerli üretici firmalarımız var, yabancı firmaların da ilgisi yoğun. Üretim yapan bir şirketin her boyutuyla çözüm bulacağı bir fuar gerçekleşiyor. Bölgemizin en önemli en nitelikli fuarlarından biri. Yabancı katılımcı firma sayısı da arttı. Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin ilgisi arttı, bu bizi önümüzdeki dönem için cesaretlendiriyor. Türk makine sektörü ciddi bir ihracat yapıyor. Fuar ihracatın artmasına da katkı sağlıyor. Bu anlamda ithalatımızın azalmasını da sağlayacak faydalı bir fuar gerçekleşiyor’’ dedi.

’’Fabrika açmak isteyen herkes bu fuarda tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir’’

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, ’’Endüstri gelecekle buluşuyor mottosuyla yola çıktık. Fuarımızda endüstriyel her türlü ürün sergileniyor. Üretim teknolojileri, otomasyon, iç lojistik, kaynak ve kesme teknolojileri ve birçok alanda makineler fuarda bulunuyor. Bir fabrika açmak isteyen herkes bu fuarda tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. 500’ün üzerinde katılımcı var. 40 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. İmalat sanayi olmazsa olmazımız durumunda. İhracatımızı artırmak için teknolojik ürünler üretmemiz gerekiyor. Bunu da bu fuarda görebiliyoruz’’ diye konuştu.

WIN EURASIA’da endüstri gelecekle buluşuyor

Fuarda, bu yıl Türkiye ile birlikte Avrupa, Asya ve Orta-Doğu bölgelerinden 500’ün üzerinde firma katılımcı olarak yer alıyor. Sektörü domine eden başlıca ülkeler arasında yer alan Almanya, Tayvan, Çin ve Kore ise özel ülke pavilyonlarında en yeni ürün ve teknolojilerini sergiliyor.

Fuar alanı büyüklüğü net 28 bin metrekareye ulaşan WIN EURASIA’da bu yıl 6 salonda ‘Enerji, Elektrik & Elektronik Teknolojileri’, ‘Kaynak ve Robotik Kaynak Teknolojileri’, ‘Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi & İntralojistik Çözümleri’, ‘Endüstriyel Üretim Makinaları’ ve "Endüstriyel Otomasyon & Fabrika Otomasyon Sistemleri” sektörlerine dair ürün grupları yer alıyor. Ayrıca, 5G Arena, Metaverse ve Endüstri 4.0 Pavilyonu, Dijital Fabrikalar Özel Alanı, 5G&Endüstri 4.0 Forum Alanı gibi özel tema konsepti ile yerinde pazar araştırması, sektörel yenilikleri keşfetme, geleceğin parçası olma imkânları sunuluyor.

İmalat sanayi ‘Endüstri 5.0: Geleceğin Fabrikası’ ile tanışıyor

5G teknolojisi Türkiye’de ticarileştikten sonra ilk 5 yıl içinde 10 milyar dolar sanayide katma değer oluşturacak. Bu katma değerin yüzde 40’ının endüstriyel otomasyon sektöründe gerçekleşmesi ön görülüyor. Bu kapsamda 5G teknolojisinin Türkiye sanayisine tanıtılması ve etkin bir şekilde kullanılmasında öncü rol üstlenen WIN EURASIA, bu yıl da yine bir ilke imza atarak Nokia ve Turkcell Dijital İş Servisleri iş birliği ile 5G teknolojisi tarafından desteklenen ve metaverse aracılığıyla kontrol edilebilen ‘Endüstri 5.0: Geleceğin Fabrikası’nı tanıtıyor. 5G Arena’da sergilenecek olan 25 farklı endüstriyel 5G kullanım senaryosu, dikey sektörlerde yaratılacak katma değer ile Türkiye sanayisinde 5G’nin nasıl ticarileşeceğine örnek teşkil ediyor. Ziyaretçiler, fabrikaların en çok ihtiyaç duyduğu 5G kullanım örneklerini WIN EURASIA’da fuar süresince deneyimleme şansı yakalayacak.

Alım heyeti programına 10 ülkeden 200’ü aşkın satın almacı katılıyor

Her yıl katılımcı ve ziyaretçileri için milyonlarca Avro iş hacmi oluşturulmasına katkı sağlayan fuar, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) iş birliği ile Alım Heyeti Programı’na ev sahipliği yapıyor. Alım Heyeti Programı kapsamında İran, İtalya, Cezayir başta olmak üzere 10 hedef ülkeden 200 satın almacı WIN EURASIA’da üretici ve ithalatçı firma yetkilileri ile bir araya gelecek.

Metaverse ve robotik teknolojiler etkinlik programına damga vuruyor

Fuarda bu yıl da uzman keynote konuşmacıların sektöre dair en yeni teknolojileri ve en güncel konuları gündeme taşıyacakları uluslararası nitelikli Robotik Konferansı, Metaverse Konferansı gibi konferanslar, paneller ve seminerler yer alıyor.