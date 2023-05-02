İmam Hatip Lisesi mezunlarından Gölpazarı ziyareti

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İmam Hatip Lisesi mezunlarını ilçede ağırladı.

Başkan Suer, Bilecik İmam Hatip Lisesi’nden 1993 yılında mezun olan kişileri 2023 yılında tekrar bir araya getirdi. Gölpazarı’nı gezerek bu programı organize edenlere teşekkür etti. Gezi hakkında bilgi veren ve kendisinin de bu okuladan mezun olduğunu anlatan Başkan Suer, “Bilecik İmam Hatip Lisesi 1993 mezunu abilerimizi ilçemizde misafir ettik. Yıllar sonra yatılı okul hatıralarını, bizim için unutulmaz o güzel günleri yad ettik. Çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirmişiz. Bir çoğu ile yıllar sonra görüşmek nasip oldu. Bizler üzerinde çok büyük emeği olan kıymetli hocalarımızdan ve idarecilerimizden Allah razı olsun” dedi.