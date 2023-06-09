İmam hatip lisesi öğrencileri hünerlerini sergiledi

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki imam hatip okulları, Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen İmam Hatip Okulları şenliklerinde kabiliyetlerini ortaya koyup projelerini sergiledi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki eğitim veren 12 imam hatip lisesi ve ortaokulu, Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte açtıkları 18 stantla projelerini görücüye çıkardı. Sanattan spora, teknolojiden kabiliyete kadar birçok etkinlik katılımcılara sunuldu. İlk defa düzenlenen imam hatip okulları arasındaki bu etkinlik büyük beğeni topladı. Etkinlikte, bileğine güvenen gençler bilek güreşine tutunurken, kız kemankeşler ise yaylarını gererek hedefe kitlendi. Hat ve ebru standında da hünerlerini sergileyen öğrenciler, kurulan sahnede de ilahi ve türkü söyleme fırsatı buldu. Bazı öğrencilerin ise getirdiği yiyecekler ise kısa sürede tükendi.

Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Abdulkadir Çınar, “Okulların kaynaşması ve öğrencilerin bir biriyle tanışmasının yanı sıra, öğrencilerin yeteneklerini sergilerken eğlendikleri bir etkinlik oldu. Gelecek yıllarda da daha güzelleriyle bu etkinlikleri devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen etkinliklerde başarılı olan öğrenciler ise, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.