İmam hatipli gençler için 'Mesleki Etkinlikler' projesi gerçekleştirildi.

Bilecik’te imam hatipli gençler için müftülüklerle yapılan protokol ve işbirliği ile mesleki çalışmalar düzenlenlendi.

Söğüt İlçe Müftülüğü ile işbirliği yapılarak "Mesleki Etkinlikler” projesi çerçevesinde okul öğrencileri ile birlikte çeşitli mesleki etkinliler gerçekleştirildi.

Bu etkinliklerle ilçe genelinden alınan olumlu dönütler neticesinde 2023 yılında da aynı etkinliklere devam etme kararı alındı.

İlçe ve Okul Yönetimi, çalışmalara katkı sağlayan ilçe müftülüğüne, müftülük personeline, destek olan hayırsever ilçe halkına ve meslek dersi öğretmenlerine teşekkür etti.