İmam Hatipli öğrenciyle bir araya geldi

Bilecik’te İmam Hatipli öğrenciler, Müftü Ali Erhun ile bir araya geldi.

Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle İl Müftüsü Ali Erhun ile bir araya geldi. Müftülük makamında ağırlanan öğrenciler tüm din görevlilerin ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftasını’ kutladı. Öğrenciler ve Müftü Erhun bir süre sohbet etti, öğrenciler merak ettikleri soruları sordu. Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Erhun öğrencilerin sorularını yanıtladı ve haftanın önemini bir kez daha vurguladı. Ziyaretin sonunda ise Müftü Erhun öğrencilere Camiler ve Din Görevlileri Haftası tema kitabı olan “Peygamberimiz İman ve İstikamet” adlı eseri hediye ederek eğitim hayatlarında başarı dileğinde bulundu.