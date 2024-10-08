İmam, Sıla'dan helallik istedi: 'Koruyamadık seni'

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara ve şiddete maruz kalan Sıla bebeğin vefatının ardından cenaze töreni düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi’nde kılınan cenaze namazında, imam duygusal bir konuşma yaparak Sıla’dan helallik istedi.

Cenaze namazını kıldıran imam, “Normalde cenazeden helallik isteriz, ancak bu çok farklı bir cenaze. Yüreğimizi dağlayan bir acı. Bu yüzden yavrumuz Sıla’dan hepimiz adına helallik isteyeceğim. Sevgili Sıla bebeğimiz, bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları, merhameti ve duyarlılığı artırarak yeni bir başlangıcın vesilesi olur. Allah hepimizin taksiratlarını affetsin” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı.