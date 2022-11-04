İmamoğlu 9 Kasım'da Silivri'ye geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Silivri'ye geliyor.
150 günde 150 proje programı kapsamında Seymen'de faaliyete başlayacak olan Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi açılışı için Silivri'ye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Avrupa'nın en büyük çöp sızıntı suyu arıtma tesisi olacak Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisini açıyoruz” diyerek Silivri programını duyurdu.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Silivri program 9 Kasımı 2022, saat 11.00'da Büyük Kılıçlı/Sinekli Yolu üzerinde faaliyet gösteren Seymen Atık Bertaraf Tesislerinde gerçekleştirilecek.