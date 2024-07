İmamoğlu Büyükçekmece'de Muharrem matemi lokmasına ortak oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Cemevi’nde düzenlenen Muharrem matemi lokmasına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem orucunun 9’uncu gününde Alevi vatandaşlarla Büyükçekmece Cemevi’nde buluştu. İmamoğlu’na Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti. Muharrem matemi lokması, okunulan duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı. Muharrem matemi lokmasına ortak olduğu için mutluluğunu dile getiren İmamoğlu, “Büyükçekmece, Beylikdüzü benim yaşamımın büyük bir bölümünün geçtiği, güzel komşularımın, sevgili dostlarımın, çok değerli hemşehrilerimin bir arada mutlu yaşadığı bir bölge. Ben de bu bölgede hangi etkinliğe katılsam ömrümün neredeyse 35 yılını geçirdiğim bu alanda elbet kendimi biraz daha huzurlu, biraz daha mutlu, biraz daha fazla evinde hisseder gibi sıcak bir ortamda hissediyorum. Dolayısıyla ben bütün bu sıcaklığı hissederek hele hele siz sevgili canların, güzel dualarıyla, güzel bakışlarıyla kendimi daha da güvende, daha da sıcak bir ortamda hissederek bugün tutulan oruçların, yaslar ve acıların tekrar hatırlandığı ama bütün dualarınızda biliyorum ki bu dünyada ve bu insanların asla bir daha Kerbela’daki gibi acıları yaşamaması dualarınızın özünde vardır” dedi.

“Bin kere zulmedilse de zalim olma, mazlum ol denecek kadar erdemli bir bakış”

İslam dünyasının, insanlığın her daim esefle kınayacağı, hiçbir zaman hiçbir yerde olmasını kabul etmeyeceği bu büyük acının yasını tuttuğunu ifade eden İmamoğlu, “Ben de bu sofraya gelip sizin dualarınıza eşlik etmek ve hiçbir zaman bu acıların bir daha yaşanmaması için, dua etmek için aranızdayım. Allah bütün tutulan oruçlarınızı kabul etsin. Bütün insanlığa, sizlerin o güzel duaları erişsin. Zalimlerin zulmü insanlık tarihinde hiç eksik kalmamış. Hep var olmuş. Mazlumların yanında olmak, mazlumlar için mücadele etmek, mazlumlar için dua etmek, mazlumları hissetmek de bizim bu topraklarımızın aslında doğasında olan, içinde olan ve sizler gibi canların gerçekten bütün o içtenliğiyle ’bin kere zulmedilse de zalim olma, mazlum ol’ denecek kadar erdemli bir bakışı ortaya koyan çok nadir insanlar, topluluklar vardır. Bu aslında bizim bu topraklarımızı, bu cennet vatanı, bu güzel cumhuriyeti çok güvende tutan bir bakış açısıdır” ifadelerini kullandı.

“Mazlumlar her zaman güçlü olsun”

Mazlumların her zaman güçlü olmasını dileyen İmamoğlu, “Çünkü böyle bakan insanlar, kendine güvenen ve asla adaletsizliği kabul etmeyen ve daima kendinden emin ve mücadeleci olan insanlardır. Dolayısıyla biz de hep birlikte bu cennet vatanın insanları olarak bu sıcak ve bu manevi sofrada dua ediyorum ki Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu topraklarda hiçbir zaman zalimler var olmasın. Mazlumlar her zaman güçlü olsun. Zaten bizim insanımız güçlüdür, mücadelecidir. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir mücadelenin içinde oldu bu topraklarda yaşayan insanlar, hürriyeti için o sonsuz mücadelenin sonunda büyük bir değeri kazandık. Çok güzel bir anekdot okudum. ‘Benim babam şehit oldu’ diyerek Atatürk’e ağlayan çocuk, ’acaba şehit oldu mu, hani acaba yaşıyor mudur’ deyince ona; ‘Artık senin baban cumhuriyettir’ demiş. Şimdi bu çok asil bir cümle. Bu cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Bu güzel cumhuriyette, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti’nde, vatandaşına, insanına eşit olma duygusu, bırakın zulmü, her insanın eşitlenmediği yerde sıkıntı duymamız gereken bir cumhuriyettir bize emanet olan. Allah hepimizi bu güzel topraklar için can veren başta Mustafa Kemal Atatürk ve o şehitlerimize mahcup etmesin” şeklinde konuştu.

"Alevi yurttaşlarımız bu toprakların çimentosu"

"Bugünün elbette hukuk önünde her zaman hesabının verilmesi için mücadele edilmesi gerekir ki bir daha biz 15 Temmuz gibi utanç verici günler yaşamayalım" diye devam eden İmamoğlu, "Çünkü utanç verici bir güne evrilmiştir yıllar boyu yapılan ihmaller. O bakımdan bu milleti uydurma bir takım tavır ve davranışlarla aldatan insanların yerine akıldan ve bilimden şaşmayan, ışığı sadece bilim olan bir sürecin bu topraklarda var olması ve çocuklarımız için umut dolu günlere kavuşmamız için de hep beraber dua ediyorsunuz, biliyorum. Allah o güzel dualarınızı da kabul etsin. Alevi yurttaşlarımız bu toprakların çimentosu. Bu güzel cumhuriyetin, bu güzel memleketin, bu güzel devletin var oluşundan bugüne en ön saflarda mücadele etmiş, doğruluk için mücadele etmiş vatandaşlarımız” ifadelerini kullandı.

“Cemevlerimizin hizmetinde olmakla yükümlüyüz”

"Cemevlerimizin hizmetinde olmakla yükümlü yöneticileriz" diyen İmamoğlu, "Teşekkür ederiz değerli Başkanımız bize teşekkür etti. Ama teşekkür etmese de olur. Çünkü biz vazifemizi yerine getirdik. Bugüne kadar eksik vazife yapmışsak devletin kurumları olarak esas sizlerden özür diliyoruz. Dolayısıyla yurttaşlarımızın her türlü inancına hizmet etmek az önce dediğim gibi, ’devletin dini adalettir’ denen düsturdan yola çıktığımızda laikliğin bu topraklarda yaşayan her bireyin hakkına, hukukuna hizmet etme bilinciyle 86 milyon eşit hissedarı olan, vatandaşları olan bir memleketin evladı olarak bizler elbette ki Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi olan cemevlerine hizmet etmekle yükümlüyüz. Camilerimizin hizmetindeyiz. Cemevlerimizin hizmetindeyiz. Bu ülkede yaşayan Hristiyan, Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerinin de hizmetindeyiz. Bu topraklarda yaşayan her vatandaşımızın eşit yurttaş, mutlu yurttaş ve hizmetlerden eşit yararlanan yurttaşlar olması için mücadelemize devam edeceğiz. Sofranızda bulunmaktan, bu manevi ortamda dualarınıza eşlik etmekten bahtiyarım. Savaşın konuşulduğu değil, barışın konuşulduğu bir dünyada mutlu ve huzurlu olalım” ifadelerini kaydetti.