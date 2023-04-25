İmamoğlu, CHP'nin ortada bıraktığı Salman'a Yalova'da sahip çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yalova’da düzenlediği mitingde CHP Genel Merkezi tarafından milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettirilen ve sonrasında aday gösterilmeyerek ortada bırakılan Vefa Salman’la ilgili, “Ona yapılan haksızlıkları da bertaraf edecek düzenin hak, hukuk adalet düzenine dönüşeceği bir düzeni Yalova’da hakim kılacağız” dedi.

İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda “Halk Buluşması” adı altında bir miting düzenledi. Burada Yalovalılara seslenen İmamoğlu, Yalova’nın 1999’dan sonra depremle anıldığını ifade etti. Yalova’da öncelikli 2 görevlerinin bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, “Burada acil 2 görevimiz var. Yalova’nın tekrar çok değerli bir biçimde tanıtıldığı, dünyanın vitrinine konulacak güzelliğinin yansıtıldığı, İstanbul’la da paslaşan bir karakterde tekrar Yalova’yı turizm şehri yapacağız. İkinci önemli konu, İstanbul’la bu şehri bekleyen Marmara Depremi’ne karşı çok güçlü ve hazır bir hale getireceğiz. Depreme dayanıklı bir Yalova olacak. Bu işleri biz yaparız” dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun olduğu yerde hak, hukuk ve adaletin olacağını söyledi. Yalova’yı geliştireceklerini kaydeden İmamoğlu, “Yalova’nın işsizlik sorununu da biz çözeceğiz. Esnafın, çiftçinin, orman içi köylerde yaşayanların, buradaki sanayicilerin sorunlarını biz çözeriz. Yalovalı kadınların, gençlerin, çocukların, emeklilerin, sorunlarını da biz çözeceğiz” ifadesini kullandı.

İmamoğlu konuşmasının devamında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra Yalova Belediye Başkanlığı’ndan istifa ederek milletvekili aday adayı olan fakat aday gösterilmeyen Vefa Salman’a selam gönderdi. Yalova Belediyesi’ndeki 20 milyon liranın üzerindeki yolsuzluk davası nedeniyle görevden uzaklaştırılan Salman’a destek veren İmamoğlu, “Ona yapılan haksızlıkları da bertaraf edecek düzenin hak, hukuk adalet düzenine dönüşeceği bir düzeni Yalova’da hakim kılacağız. 14 mayısta milletin vicdanı galip gelecek. Adalet yerini bulacak, Yalova gerçek anlamda huzura erişecek” dedi.