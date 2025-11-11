- Haberler
- Asayiş
- İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlandı: Örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen 6 isim dikkat çekti
İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlandı: Örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen 6 isim dikkat çekti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında dava açılan 6 isim dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında dava açılan 6 isim dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılından yapılan açıklamada yer alan "Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadeler dikkat çekti.