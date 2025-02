İmamoğlu: Kent Lokantası Emeklinin, Öğrencinin, İşsizin Onurudur!

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun seçim vaatlerinden biri olan Silivri Kent Lokantası açıldı! Açılış törenine Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Silivri’de, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun seçim vaadi olan bir proje daha hayata geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle Silivri Kent Lokantası coşkulu bir törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

17’ncisi Silivri’de açılan Kent Lokantası’nın açılışında vatandaşların heyecanına ortak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası projesinin bir mega proje olduğunu söyledi. Kent Lokantalarının bugüne kadar 5 milyon insan ağırladığını kaydeden Başkan İmamoğlu, Kent Lokantalarında sadece kadınların çalıştığına dikkat çekti. Kadın istihdamının en güzel örneği olan Kent Lokantası projesinin vatandaşların hakkı olduğunu ifade etti.



Kent Lokantalarının içinde partizanlığa yer olmadığının altını çizen Başkan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Aynı zamanda bu kapıdan girince içeride rant yok, rantçılık yok, partizanlık yok bu kapıdan giren bana ait olanı almaya geldim diye giriyor. İyi yönetilemeyen bir gelir dağılımı ve bunun altında ezilen toplumun büyük kısmı diyor ki; ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi vesile oldu ben hakkımı almaya geldim.’ O bakımdan Kent Lokantası emeklinin onurudur, öğrencinin onurudur, işsizin onurudur. On binlerce vatandaşımızın hakkını almaya geldiği yerdir Kent Lokantası!”



Vatandaşların hakkını vermek için çalıştıklarını ifade eden Başkan İmamoğlu, daha güzel günler yaşamanın mümkün olduğunu vurguladı. İstanbullulara hizmet etmesinin yegane nedeninin adalet duygusu olduğundan söz eden Başkan İmamoğlu, “İstanbullulara hizmet etmemenin net sebebi sizlerin adalet duygusudur. Bütün milletimin adalet duygusu ve vicdanına aşığım” diye konuştu.



Vatandaşların hak ettiği Türkiye’yi inşa etmenin mümkün olduğunu açıklayan Başkan İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu çok sevdiği Silivri’den şunu söylüyor; bu ülkeye, bu memlekette insanların birbirlerini sevdiği huzur ortamını, insanlarımızın hak ettiği bir Türkiye’yi vadediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bir milim geri adım atmadan tam yol ileri!”

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu süre zarfında İstanbulluların on yıllarca yaşamadığı hizmeti gördüğünü ve görmeye devam edeceğini söyledi. Millete hizmet edenlerin yalan söylemeden, dürüst bir şekilde çalışmaları gerektiğinin altını çizen Başkan İmamoğlu, “Bu cennet vatanda net bir atasözü var. Bu ülkede yalan söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bize yalan söylemeyin, mertçe mücadele edin. Mertçe mücadelenin şekli ne biliyor musunuz, kent lokantasıdır onu da biz açtık. Millet hakkını senden de alacak, millet bu zorlukların hesabını senden de soracak” şeklinde konuştu.



Kent Lokantasının bereketli olmasını dileyen İmamoğlu, “Amacımız burada da hizmeti alırken cebindeki paranın dışarıda hiçbir yere yetmeyeceğini bilen insanların, emekçilerin buraya gelip parasını ödeyip 3 çeşit yemeğini alıp işine gücüne gitmesini sağlamak. Memleketimiz iyi olsun yoksulluk konuşulmasın. Memleketimizde umut, zenginlik konuşulsun”

“Bu lokanta, tenceresini kaynatmakta zorlanan annelerimiz içindir!”

Açılış töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kimseyi geride bırakmamak için söz verdiği kent lokantasını İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde hayata geçirdiklerini söyledi.

Halkın sofrasına katkı sunmayı, geçim derdine omuz vermeyi önemsediklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Biz, ‘Silivri Birlikte Güzel’ derken sadece bir slogan söylemiyoruz, bir yaşam biçiminden bahsediyoruz. Silivri’nin her bir köşesinde hissedilen bir anlayıştan, paylaşmanın, dayanışmanın, kimseyi geride bırakmamanın gerekliliğinden söz ediyoruz. Çünkü bizim için belediyecilik sadece beton, demir ve inşaat demek değil; onlar zaten olacak olmak zorunda kimse cebinden yapmıyor sizlerin helal kazancından ödediği vergilerle sizlere hizmet ediyoruz.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millete efendilik yoktur, hizmet vardır” sözünü hatırlatan Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek vatandaşa hizmet etmeyi sürdüreceklerine dikkat çekti.



Kimseyi geride bırakmayan, herkesin yanında olan bir yönetim anlayışıyla açılan kent lokantasının vatandaşa umut olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Bu lokanta, ay sonunu nasıl getireceğini düşünen emeklimiz içindir!

Bu lokanta, sabahın köründe işe gidip öğlen yemeğini simitle geçirmek zorunda olan işçimiz içindir!

Bu lokanta, okul kantininde harçlığıyla öğle yemeğini nasıl alacağını düşünen öğrencimiz içindir!

Bu lokanta, tenceresini kaynatmakta zorlanan annelerimiz içindir!

Bu lokanta, Silivri’de kimsenin aç kalmayacağını gösteren bir dayanışma lokantasıdır!”

Kent Lokantası’nın açılışıyla halkçı, sosyal ve adil belediyeciliğe örnek olduklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Bugün burada sadece bir açılış yapmıyoruz. Bugün bizi biz yapan değerleri büyütüyoruz! Silivri’yi hep birlikte daha güzel yapacağız! Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, kimseyi yalnız bırakmadan, kimseyi görmezden gelmeden, halkımız için, insanımız için, çocuklarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz için var gücümüzle mücadele edeceğiz!” dedi.