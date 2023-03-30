İmamoğlu Kırklareli'nde konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli’nde halka seslendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli’nde bir takım ziyaretlerde bulundu. Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara seslenen İmamoğlu, 2023 yılının önemine değinerek Cumhuriyetin 100. yılında kazanacaklarını ifade etti. Ülkeye karşı yapılması gereken sorumlulukların olduğunu aktaran İmamoğlu, “Ancak önce yapmamız gereken sorumluluklarımız var. Nedir bu sorumluluklar, önce demokrasimizi raylarına oturtacağız. Eğitimden ekonomiye, sağlıktan tarıma aklınıza gelebilecek bütün unsurlarla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Onun için yola çıkıyoruz” dedi.

Konuşmasının arından İmamoğlu ve beraberindekiler Edirne’ye hareket etti.