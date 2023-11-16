İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'Partiyi Ekrem'e bırakmayın' sözlerine cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP’yi İmamoğlu’nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” sözlerine cevap verdi. İmamoğlu, "Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Ben CHP’nin seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP’liliğimi kimse tartışmaya açamaz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında deprem güvenliği bulunmayan Bakırköy’deki İş Bankası Mensupları Sitesi’nin yıkımına katıldı.

Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği iddia edilen “CHP’ye İmamoğlu’nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"CHP’liğimi kimse tartışamaz" diyen İmamoğlu, “Bu basın kupürünü, basın özetlerinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. İkincisi yani düşünün ki niye referans alınamaz; aramızdaki ilişkiyi baba-oğul ilişkisi diye tarifleyen önceki Genel Başkanımızın, beni CHP’nin en tarihi kurultayında, kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden Genel Başkanımızın, böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz. Ben mümkün bile görmüyorum... O bakımdan, bu tür basın küpürleri üzerinden, yayınlar üzerinden, mesnetsiz, kaynaksız haberler vs.ler bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Kaldı ki ben CHP’nin 15 yıllık üyesiyim. Artı ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB’nin ardı ardına seçimini kazanmış, tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP’liliğimi kimse tartışmaya açamaz” ifadelerini kullandı.