İmamoğlu'nu eleştiren Kurum: 'Karşı çıktıkları projeleri şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Karşı çıktıkları projeleri şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir? Bunun artık hangi sözüne inanacağız? Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47,3 km metro hattının sadece 8 kilometresini kendi döneminde yapmıştır” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum Bahçelievler’de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Murat Kurum’un yanı sıra Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, MHP Bahçelievler İlçe Başkanı Osman Çakan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum’a konuşması sırasında vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla eşlik etti. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“100 bin konut sözü verip 5 bin konut bile dönüştüremediler”

Mitingde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum mevcut İBB yönetimini şu şekilde eleştirdi: “İstanbul’umuz, bu aziz şehir 5 yıldır beceriksizlerin elinde mağdur oluyor. 100 bin konut sözü verip 5 bin konut bile dönüştüremediler. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklama ayırdıkları bütçe kadar depreme ayırdıklarının iki katıdır. Onlara göre bizim 650 bin konut vaadimizin yapılmaması gerekiyormuş. 1.5 milyon konutun riskli olduğu bir şehirde 650 bin konut gereksiz olabilir mi? Annelerimiz, babalarımız burada huzursuz bir şekilde uyurken, sen kendi geleceğin adına İstanbul’un kaynaklarını çar çur ettin. Bu iş bilmez CHP’li yönetime göre deprem tedbirleri, projeleri, yatırımları tamamen gereksizmiş. Öyle diyorlar. Biz sizi CHP’nin bu beceriksiz, bu liyakatsiz, bu umursamaz yönetimine teslim etmeyeceğiz. Elâzığ, Malatya ve İzmir’deki depremlerde; Antalya ve Muğla’daki yangınlarda; Kastamonu, Giresun Bartın’daki sellerde; asrın felaketinde, yüz binlerce yuvamızı nasıl yaptıysak, şimdi de İstanbul’da 650 bin yeni yuvamızı da aynı azimle ve kararlılıkla yapacağız. 650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ dönüştürecek. Bu mahallelerimizde vatandaşlarımızın imardaki kayıplarını vermek suretiyle, onların rızasıyla 250 bin konutumuzu dönüştüreceğiz. 100 bin konut yaparak kiralanacak konutlarımızla birlikte İstanbul’da konut fiyatlarını ve kira fiyatlarını aşağı çekeceğiz. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayınca kadar çalışacağız” dedi.

“Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diyor”

İmamoğlu’nun yaptığını dile getirdiği projeler hakkında konuşan Kurum, “5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de çıkıp mevcut aday metro ile ilgili yalan söylüyor. Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diyor. Yalan söylerken de çok rahat, çok profesyonel. CHP’li mevcut başkanı kendi başkanlık yaptığı İBB’nin resmi internet sitesi kendisini yalanlıyor. Oradaki verileri paylaşıyorum: Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017.Başka bir yalanı ise Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017’dir. Üstelik 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere 2017’de İBB Meclisi’ne gelen kredi talebine CHP grubunun hayır oyu verdiğini bugün gördük. Hatırlarsınız bu beceriksiz rakip o tarihlerde Beylikdüzü belediye başkanı olarak İBB’nin meclis üyesiydi. Karşı çıktıkları projeleri şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir? Bunun artık hangi sözüne inanacağız? Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47,3 km metro hattının sadece 8 kilometresini kendi döneminde yapmıştır. Mevcut yönetim trafiği çözmeye, İstanbul’u depreme hazırlamak için harcayacağı parayı, siyasi ikbali için CHP’nin dizaynına ayırdı. Bahçelievler’in kaynaklarını kendi geleceği için harcadı. Artık reklamlarınız ve algı çalışmalarınız yalanlarınızın üzerini örtemez. Bu millete artık yalan söylemeyi bırakın. Bu millet kendini aldatanı, kendine yalan söyleyeni geçmişte siyasetin tozlu raflarına kaldırmıştır. 31 Mart’ta da bu beceriksiz yönetimi sizlerle birlikte süresiz tatile göndereceğiz. İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan hem de bu trafik çilesinden kurtaracağız” şeklinde konuştu.

“Utanmadan sıkılmadan bizim İstanbul’a kazandıracağımız eserleri eleştiriyor”

“İstanbul’u artık bu esaretten kurtaracağız” diyen Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti: “Bu beceriksiz yönetim hiçbir şey yapmadığı gibi bir de utanmadan sıkılmadan bizim İstanbul’a kazandıracağımız eserleri eleştiriyor. Sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul’u terk ederken, ben deprem bölgesinde 180 bin konutun temelini atıyorum. Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli toplantılar yaparken, ben İstanbul’da 365 milyar liralık yatırım yapıyordum. Sen, İstanbul’u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, ben İstanbul’un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum. Sen İBB bütçesinden milyarları kendi seçim kampanyan için çar çur ederken, ben belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm projelerini başlatıyordum. İstanbul’u artık bu esaretten kurtaracağız.”

“Şirinevler’e altı otopark olacak yepyeni bir meydan kazandırıyoruz”

Bahçelievler’de hayata geçireceği projeleri açıklayan Kurum, “Biz göreve gelir gelmez İncirli-Sefaköy Metrosu’nu tamamlayıp bir an önce sizlerin hizmetine açacağız. 1 Nisan’dan itibaren metromuzu hızlıca tamamlayıp Bahçelievler’in hizmetine getireceğiz. Yenibosna-Sefaköy ve Ataköy kavşağında yapacağımız düzenlemeyle akıcı bir trafiği Bahçelievler’e kazandıracağız. Kağıthane-Büyükçekmece Tüneli’mizin, Bahçelievler’den bir çıkışı olacak. Şirinevler’e altı otopark olacak yepyeni bir meydan kazandırıyoruz. Çobançeşme’miz, metro transfer merkezi, otopark ve metro kesişimi projelerimizle ulaşımda adeta altın çağını yaşayacak. İstanbul’umuzda, Bahçelievler’imizde tüm bu ulaşımı rahatlatacak, trafik çilesini bitirecek projelerimizin yanı sıra Ayamama Deresi’nin ıslahını yapacağız ve orayı yeşil bir koridor hâline getireceğiz. Yenibosna’mıza da bir fidanlık borsası kazandırıyoruz. Biz, daha güzel bir Bahçelievler için Hakan başkanımla el ele verip Bahçelievler’in geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.