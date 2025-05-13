İmamoğlu'nun diplomasının iptali İstanbul Üniversitesi tarafından tebliğ edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul Üniversitesi tarafından gönderilen yazıda diplomasının iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edildiği bildirildi. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart tarihli kararında, İmamoğlu’nun 1990 yılında İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına usulsüz yatay geçiş yaptığı belirtilerek, ’yokluk’ ve ’açık hata’ gerekçesiyle mezuniyet ve diploma iptali gerçekleştirildi. Karar, üniversite tarafından İmamoğlu’na tebliğ edildi.

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan tebliğ yazısında , şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No’lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ’yokluk’ ve ’açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir."