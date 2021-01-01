İmamoğlu, Silivri’den Mesaj Verdi: “Amacımız; Her İlçeye Eşit Hizmet”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde kurmaylarıyla birlikte Silivri’ye geçti. İlk olarak, ilçede faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu’na, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da eşlik etti. Stat inşaatından Bölgesel İstihdam Ofisi’ne kadar birçok bölgede incelemelerde bulunan İmamoğlu, ziyaretiyle ilgili değerlendirmeyi, Boğluca Yaşam Vadisi proje alanında yaptı. Kente, en batısından en doğusuna kadar yeşil alanlar kazandıracaklarını vurgulayan İmamoğlu, İstanbul için amaçlarını, “Her ilçeye eşit hizmet” sözleriyle özetledi.