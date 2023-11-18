İmdatlarına itfaiye yetişti

Balıkesir'de aniden bastıran sağanak yağmur sonrasında yağmur suları bir evin bodrum katına doldu. Evde yaşayanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İmdatlarına itfaiye yetişti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Balıkesir’de aniden bastıran sağanak yağmur sonrasında yağmur suları bir evin bodrum katına doldu. Evde yaşayanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde aniden bastıran yağış ile birlikte Savaştepe Caddesi’nde bulunan bir evin bodrum katını su bastı. Saniyeler içinde suların doldurduğu evde yaşayanlar itfaiye ekiplerinin yardımı ile evden çıktı. O anlar kameraya yansırken, evde bulunan su tahliye edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Evden çıkan vatandaşların sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.