İMES OSB'de meydana gelen kimyasal sızıntıya 465 bin 585 TL para cezası

Kocaeli Valiliği, İMES Organize Sanayi Bölgesinde kimyasal sızıntının meydana geldiği fabrikaya 465 bin 585 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi İMES Organize Sanayi Bölgesi, İMES 6. Cadde’de bulunan DRS Makina fabrikasında kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle gökyüzüne turuncu dumanlar yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

"465 bin 585 TL idari para cezası uygulanmıştır"

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Dilovası ilçemiz sınırları içinde faaliyette bulunan bir fabrikanın bacasından farklı renkte salınımın mevcut olduğu ihbarının alınması üzerine Valimiz Seddar Yavuz’un talimat ve koordinesinde bölgeye AFAD, İtfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürülüğü teknik ekipleri yönlendirilmiştir. Olay mahallinde teknik personeller tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda, firma tarafından üretilen tank içerisine dökülen asit içerikli yüzey temizleme kimyasalı ve suyun etkileşime girmesi sonucu havaya bir miktar gaz çıkışı olduğu, tankta meydana gelen sızıntı üzerine firma tarafından suyla karışan kimyasalın vidanjörle çektirildiği tespit edilmiştir. Meydana gelen olaydan etkilenen ve yaralanan vatandaşımız olmamakla birlikte, ilgili firmaya gerekli tebligat ve uyarılar yapılarak sebep olduğu kirlilikten dolayı 465 bin 585 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.