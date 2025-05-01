İmmün yetersizlikte erken teşhis önemli

Çocuklarda primer immün yetersizliğin (Bağışıklık sistemi yetersizlikleri) sıklıkla görüldüğünü dile getiren Çocuk İmmünoloji Uzmanı Dr. Demet Hafızoğlu, erken teşhis konulmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Çocuk İmmünoloji Uzmanı Dr. Demet Hafızoğlu, Primer İmmün Yetersizlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de primer immün yetersizliğin çocuklarda sıklıkla görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Hafızoğlu, "Bu nedenle erken teşhis hayat kurtarır diyerek çocuğun bağışıklık değerlerine baktırmak, hastalarda ilk 1 yaşta erken teşhis konulması sağ kalımı arttıracaktır" şeklinde konuştu.

Sık enfeksiyon geçiren çocukların bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Hafızoğlu, "Yılda ikiden fazla kulak iltihabı, ikiden fazla akciğer enfeksiyonu, tekrarlayan zatürre, sık ishal, sık sinüzit, ciltte çıban benzeri enfeksiyonlar ya da mantar enfeksiyonları olan hastaların bağışıklık testlerinin yapılması önem arz etmektedir" dedi.

Kemik iliği nakli hayat kurtarıcı

Bağışıklık siteminin en acil tablosu olan ağır kombine immün yetmezlik hastalarına erken teşhis ve erken dönemde kemik iliği nakli yapılması hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Hafızoğlu, "Günümüzde tanımlanmış çok çeşitli bağışlılık hastalıkları vardır. Hastanın teşhisine ve klinik durumuna yönelik damar içine uygulanan antikor desteği sağlayan serumlar, koruyucu antibiyotik tedavileri hastanın problemlerine yönelik tedavi uygulamalarıyla bu hastaların hayat kalitesi ve sağ kalımı arttırmaktadır" ifadelerini kullandı.