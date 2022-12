İMO'dan Uludağ Alan Başkanlığı kurulmasına tepki

TAKİP ET

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, Uludağ’ın yer altı ve yerüstü kaynaklarına zarar gelmesi halinde bunun hesabını gelecek nesillere veremeyeceklerini belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen Uludağ Alan Başkanlığı Yasa Taslağı’nın hukuki yönden takipçisi olacağız. Uludağ’da betonlaşmaya izin vermeyeceğiz. Beyaz gelinlik giyen Uludağ’a gri gelinlik giydirmeyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin kış turizm cenneti, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez Uludağ’daki plansız bir şekilde yapılan oteller, pistlerinin yetersiz kalmasıyla ilginin yeni kış turizm merkezlerine kaydığını ifade eden TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, geçtiğimiz yıllara kadar otellerin atıklarını dahi doğaya bıraktığı Uludağ’da yıllardır tartışılan Alan Başkanlığı kurulması konusu Meclis gündemine geldiğini söyledi. Küçükkayalar, endişeleri olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Uludağ Bursa’nın için çok önemli bir değerdir. Tarih boyunca Uludağ’ın koruyucu gücünden destek alarak büyüyen, gelişen kentimizin geleceğinin ‘Uludağ Alan Başkanlığı’ kurulması ile bir kez daha talan zihniyetine teslim edilmesine dur demek için haykırıyoruz. Bölgemizin ve Bursa’nın yer altı ve yer üstü su kaynakları, Uludağ’ın yer altı ve yer üstü zenginlikleri her ne isim ya da eylem altında olursa olsun heba edilmemeli; bilakis korunmalıdır. Bugün Bursa kenti yaşayanları olarak gelecekten ve Bursa’nın gelişiminden sorumluyuz. Uludağ’daki talanın hesabını gelecek nesillere veremeyiz. Bu sorumluluk çerçevesinde yasal itiraz sürecinin de içinde olacağız. Bursa’nın incisi Uludağ’a her yıl kış geldiğinde ‘Uludağ beyaz gelinliğini giydi’ diyoruz. Gazetelerin, internet haber sayfalarının manşetlerini onun görüntüleri süslüyor. Bursa’da yaşayan herkes hayranlıkla bu manzarayı izliyor. Alan Başkanlığı ile bu manzaranın değişmesini istemiyoruz. Beyaz gelinliğini giyen Uludağ’a gri gelinlik giydirmeyelim. Endemik bitki örtüsü, Alpler’e benzeyen doğasıyla Uludağ fark edilmeyi ve korunmayı bekliyor. Uludağ’ı korumak ve yaşatmak tüm Bursalıların görevi. Alan Başkanlığı ile Uludağ’ı tanıtmak ve planlı hale getirmek tek bir merkezden yönetmek isteniyor. Bizlere açıklananlar ile uygulananların farklı olduğunu bu güne kadar defalarca gördük. Bursa’nın kalbindeki hançer, kötü kentsel dönüşüm örneği olarak dünyada dahi anılan Doğanbey konutlarında Bursa olarak bunu yaşadık. Kapadokya’da Alan Başkanlığı kurulması ile yapılan uygulamaları gördük. Amacımız kentimizin doğal güzelliklerine zarar gelmeden yaşatılması. Bu sebeple meclis gündeminde olan Uludağ Alan Başkanlığı’nın hukuki yollarla takipçisi olacağız. Akademik Odalar olarak kamusal görevimizi yerine getireceğimizi ve doğru olmayan, Uludağ’ı grileştirme yolunda atılacak her adımın karşısındayız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2007 yılında Uludağ’ın Davos olması hayaliyle başlayan ve yıllardır çözülemeyen sorunları Alan Başkanlığı ile çözülmek istendiğini ifade eden Küçükkayalar, "Yapılan açıklamalarda Alan Başkanlığı’nın şu an Milli Parkları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan Oteller Bölgesi olarak adlandırılan 2 bin hektarlık alandan yetkili olacağı ve Kirazlı Yayla, Sarıalan ve Çobankaya’nın dahil olmayacağı aktarılıyor. Alan Başkanlığı ile Uludağ’ın gelişmesinin, tanıtılmasının sağlanması, dört mevsim ziyaret edilir hale gelmesi ve bunların bütüncül bir planlama ile gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Mecliste olan yasa teklifi ile Uludağ Alan Başkanlığı, 13 üyesi bulunan Alan Komisyonu ve de Danışma Kurulu’ndan oluşacak. Alan Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden, Danışma Kurulu ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Osmangazi İlçe Belediyesi temsilcilerinden oluşacak. Alan Başkanlığı’nın yetkileri, ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliği, park ve ziyaret merkezlerine ödenecek ücretler, Uludağ’dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ’daki her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak olacak. Uludağ’ın korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, yapılacak uygulamalar; yürürlükte olan imar planları, geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek" dedi.