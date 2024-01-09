İmparatorlukların şehri Kocaeli'yi adım adım gezerek tanıyorlar

Kocaeli’nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen ‘Turizm Sektör Buluşması’ başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, tarihi bölgeleri rehber eşliğinde gezerek tanıyor.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecileri işbirliğinde gerçekleşen “2. Turizm Sektör Buluşması” başladı. Programa yurt içi ve yurt dışından 150 acente katıldı. İzmit Tarihi Kapanca Sokak ile başlayan programın ilk günü Başiskele Yuvacık Barajı, Gölcük Yazlık Ilıcası, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze Malkoçoğlu Türbesi, Tarihi Su Dolabı, Körfez Hereke Kalesi ile devam edecek. Turizm rotaları rehberler eşliğinde tanıtılacak.

"Şehri tanımak için çok güzel bir aktivite oldu"

Erzurum’dan Kocaeli’ye gelen Eren Güzel, "Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı’nın ve birçok tarihi eserlerin bulunduğu bu geçmişe dayalı şehri tanımak için çok güzel bir aktivite oldu. Büyükşehir Belediyesi, Kültür Müdürlüğüne, Valiliğe çok teşekkür ediyorum. Erzurum’dan 6 kişilik bir ekip olarak geldik. Buralara gelmek gerçekten çok güzeldi. Turumuzun sonunda çok daha güzel bilgiler elde edeceğiz. Bizlerde bu taraflara gelmeye, insanları getirmeye ve tanıtmaya çalışacağız" diye konuştu.

“Roma’nın çok önemli tarihi kalıntılarının olduğu en yakın yer Kocaeli”

Kapanca Sokak’ın tarih koktuğunu belirten İlham Seyyale, “Osmanlı mimarisinin burada yaşayan birkaç evi çok iyi restore edilmiş ve karşımıza çıkıyor. Güzel bir sokak. İzmit gelip geçilecek bir yer değil. En az 2-3 gün kalınması, gezilmesi gereken bir yer. Kocaeli, tarih dolu bir yer. Bunu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği çok güzel tespit etmiş. İlk etapta acentelerle bunu yaygınlaştırmaya ve yurtdışına da bunu duyurmaya çalışıyor. Çok güzel bir şey bu. Biz her türlü desteğimizi vereceğiz" dedi.

3 gün sürecek programın ikinci günü Kartepe gezisiyle başlayacak; Ayrı Gezegen Cam Teras, Gökyüzü Eli, kış turizmi potansiyeliyle dikkati çeken Kartepe Kayak Merkezi, doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri Ormanya, Sekakamp ve Maşukiye ile devam edecek. Programın son gününde ise Kocaeli Kongre Merkezi’nde turizm acenteleri ve işletmecileri bir araya gelerek stant açacak.