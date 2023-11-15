İmzalanan protokolle gıda israfının önüne geçilecek

İhtiyaç sahipleri ve doğal afetlerden etkilenmiş kişilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Gönüllü Hareketi Derneği ile protokol imzalayan Nilüfer Belediyesi, lojistik desteğin yanı sıra Gıda Bankacılığı hizmeti verilmek üzere bina tahsis edecek. Protokol ile gıda ürünleri doğru şekilde kullanılacak ve israfın önüne geçilecek.

Nilüfer Belediyesi ile Gönüllü Hareketi Derneği, anlamlı bir protokole imza attı. Her iki kurum, ihtiyaç sahipleri ve doğal afetlerden etkilenmiş vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi konusunda iş birliği yapacak. İş birliği protokolü Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka arasında imzalandı. Protokole göre Nilüfer Belediyesi, kullanım hakkı kendisinde olan İhsaniye Mahallesi’ndeki binayı Gıda Bankacılığı hizmeti verilmek üzere 5 yıllığına Gönüllü Hareketi Derneği’ne tahsis edecek.

Marketler tarafından bağışlanacak ürünler buraya getirilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Ürünlerin lojistiğinde de belediye destek verebilecek. Ayrıca belediyeye başvuran ve sosyal inceleme raporu doğrultusunda ihtiyaç sahibi olduğu kanaatine varılan vatandaşlar da gıda desteği için buraya yönlendirilecek. Protokole göre Gıda Bankası’na fazla gelen gıda ürünleri, belediye bünyesindeki aşevinde de değerlendirilecek.

İmzalanan protokolle, Gıda Bankası hizmeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedeflenirken, ürünlerin çöpe atılması önlenerek gıda israfının da önüne geçilmiş olacak.