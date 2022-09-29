İnboğazı - Andık Mağarası'nda kazı çalışmaları başladı

Balıkesir’in Havran ilçesinde tarih öncesi izlerin rastlandığı İnboğazı Mağrası’nda kazı çalışmalarına başlandı.

Havran’ın kırsal İnönü mahallesinde yer alan ve tarih öncesi dönemde yaşam izleri bulunan İnboğazı-Andık mağarasında Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle kazı çalışması başlatıldı.

Kazı ekibinin başında bulunan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Derya Yalçıklı “Burada Türkiye’de ki mağara kazılarından birisini yürütüyoruz. Zorlu doğa koşullarına rağmen Havran Belediyesi’nin desteği ile mağarada kazılarımıza başladık. Tarih öncesi döneme ışık tutan ve o dönemde burada yaşam sürüldüğünü gösteren verilere hemen ilk günden ulaşmaya başladık. Bu nedenle kazımızın çok verimli olacağını ve Havran’ın tarihine ışık tutmakla birlikte turizm anlamında da çok getirisinin olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Başkan Emin Ersoy, “Yıllardır mücadele ettiğimiz bir işi daha başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır bu mağarada bir antik kazı yapılması halinde inanılmaz bir tarihi mirasın ortaya çıkarılacağını ve turizm açısından ilçemizi çok önemli yerlere taşıyacağını anlatarak mücadele ettik. Hamdolsun ki bugün artık İnboğazı - Andık Mağarası Antik Kazısını başlatmış bulunmaktayız. Değerli hocamız ve ekibinin zorlu şartlara rağmen takdire şayan bir çalışma temposu var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Havranımıza hayırlı olsun.”dedi.