İnce'den muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına eleştiri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacağına yönelik açıklamasını eleştirdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 28.05.2022 23:00
  • Güncelleme: 29.05.2022 04:20
İnce'den muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına eleştiri
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçacağına yönelik açıklamasını eleştirdi.

Memleketi Yalova’ya gelen İnce, Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türk siyasetinde son dönemlerde bir tiyatro oynandığını ifade eden İnce, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçacağına yönelik açıklamasını eleştirdi. Muhalefetin iddiasını değerlendiren İnce, “Bunlar kaçacaklar dediğinizde bu kime yarar, birincisi Erdoğan’a yarar. Neden, tabanını kenetlersiniz. İkincisi size yarar. Kendi tabanınızı kenetlerseniz. Yani alan razı, veren razı.” diye konuştu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İnce, muhalefetin politikasının iktidarı güçlendirdiğini ve bunun bir parçası olmayacaklarını belirterek, “Bu tam iktidarın tabanını kenetlemeye yarıyor, onları kenetliyor, ayırmıyor. Kendi tabanını da sağlamlaştırıyor.” dedi.

Açıklamanın ardından İnce, evinin bahçesindeki ağaçtan gazetecilere erik ikramında bulundu.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hevesleri kursağında kalacak'

‘Hevesleri kursağında kalacak’

Volkan Yaran, İstanbul'un Yeteneği seçildi

Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı