İncesu'dan Silivrispor'a bir haftalık erzak desteği

Gümüşyaka’da boya, tadilat ve emlak işleri yapan Yıldıray İncesu ilçesinin kulübünün yanında ‘ben de varım’ diyenlerden oldu. Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin’in yakın dostu olan Yıldıray İncesu desteğini açıkladı. Kulübün bir haftalık erzak ihtiyacını karşılayan İncesu yeni sezonda kulübün başarılara imza atacağına emin olduğunu da sözlerine ekledi.