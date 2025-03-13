İnci Unsever'den Büyük Başarı!

Silivri’nin genç yeteneklerinden İnci Unsever, U14 Türkiye Şampiyonası’nda 60 metre engelli yarışında Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Azmi, disiplini ve emeğiyle bu önemli dereceyi elde eden Unsever, gelecek vaat eden sporcular arasında yerini aldı.

Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu öğrencisi olan İnci Unsever’in bu başarısı okul yönetimi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından büyük bir gururla karşılandı. Okul yönetimi yaptığı açıklamada, "Öğrencimiz İnci Unsever’in azmi ve başarısı hepimiz için ilham verici. Kendisiyle gurur duyuyoruz ve gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İnci Unsever’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!