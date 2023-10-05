İncir ağacından düşen yaşlı adam yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda incir ağacından düşen yaşlı adam yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda incir ağacından düşen yaşlı adam yaralandı.
Olay, Hocaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim D.(70), bahçedeki ağaca çıkarak incir toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam düşerek yaralandı. Bacağı kırılan adam, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.