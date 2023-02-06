İNDAK ekibi deprem bölgesine hareket etti

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi 38 kişiyle deprem bölgesine hareket etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sabah erken saatlerde İNDAK ekibini Malatya’ya yolcu ederken, deprem bölgeleriyle her an iletişimde olduklarını ifade etti.

Türkiye sabaha karşı acı bir deprem ile uyandı. 7,4 şiddetinde yaşanan deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere 10 ili etkiledi. İlk belirlemelere göre 76 kişinin hayatını kaybettiği, 440 kişinin yaralandığı depremde yüzlerce bina yıkıldı. 4. Seviye acil durum ilan edilirken, yurdun dört bir yanından deprem bölgelerine arama kurtarma ekipleri ve yardımlar sevk edilmeye başlandı.

İNDAK ekibi 38 kişiyle Malatya’ya hareket etti

İnegöl Belediyesi öncülüğünde oluşturulan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi de 38 kişiyle deprem bölgesine hareket etti. Deprem haberi ulaşır ulaşmaz hazırlıklarına başlayan İNDAK ekibi, AFAD’ın yönlendirmesi ile Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere erken saatlerde hareket etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İNDAK’ın yola çıkmadan önce yaptığı hazırlıklar sırasında İNDAK merkezine geldi. 38 kişilik ekip, 2 binek araç, ekip üyelerinin bulunduğu otobüs ve malzemelerin yer aldığı yük aracıyla birlikte toplam 4 araçla Malatya’ya ulaşmak üzere İnegöl’den hareket etti.

“Tüm imkanlarımızla seferber olacağız”

Belediye Başkanı Alper Taban, deprem bölgeleriyle her an iletişim halinde olduklarını ve AFAD’ın çağrısı üzerine İNDAK ekibinin hemen yola çıktığını ifade etti. Ülkemizin acı bir olayla karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Rabbimden deprem bölgelerinde olan tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmasını diliyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla orada. Bizler de elimizden gelen tüm imkanlarla seferber olacağız” dedi.