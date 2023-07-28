İndirim şenliği devam ediyor
Bursa'nın ilk yerel marketler zinciri, düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin bütçelerine destek olmaya devam ediyor.
Bursa’nın ilk yerel marketler zinciri, düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin bütçelerine destek olmaya devam ediyor.
Tüm reyonlarda büyük indirim kampanyaları başlatan Özhan Marketler zinciri, özellikle manav şenliğiyle Bursalıların büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Perakendecilikte 60. yılını kutlayan ve gıdadan temizlik ürünlerine büyük indirimlerin yer aldığı Özhan Market mağazalarında 26 - 31 Temmuz tarihleri arasında manav ürünlerinde en güzel fırsatlar müşterileri bekliyor. Armut, domates dallı, kavun Kırkağaç, limon file, salçalık domates, patates ve soğan gibi ürünlerde çok güzel indirimler Özhan müşterilerinin beğenisine sunuldu.