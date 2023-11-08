İneğe zorla alkol içirdiler

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir grup, ineğe zorla alkol içirdi. Şahıslar o anları cep telefonuyla da kayda aldı.

İneğe zorla alkol içirdiler
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bir grup, ineğe zorla alkol içirdi. Şahıslar o anları cep telefonuyla da kayda aldı.

Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi’nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirdi. Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman