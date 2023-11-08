İnegöl Akhisar Sağlık Ocağı'nın temeli atıldı

İnegöl Akhisar Mahallesi’nde bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık ocağı için çalışmalar başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde yapılacak Akhisar Sağlık Ocağının temeli atıldı. Sağlık Ocağı tamamlandığında 4 hekim hizmet verecek.

İnegöl’ün yeni gelişim bölgesi olan ve hızlı bir yapılaşmanın bulunduğu Akhisar bölgesinde eksiklerin giderilmesi adına çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık ocağı yapımıyla ilgili çalışmalar başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde Akhisar Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde 4 hekim hizmet vereceği bir sağlık ocağı inşa ediliyor. 3 milyon liralık yatırımın tamamlanmasıyla bölgede bin metrekare yeşil alan içerisinde yanında çocuk oyun alanı ve otoparkı da bulunan bir sağlık tesisi hayata geçmiş olacak.

Akhisar Sağlık Ocağının temel atma töreni, Salı günü gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili yöneticiler, meclis üyeleri ve Akhisar Mahalle Muhtarı Oktay Garip ile vatandaşların katıldığı törende kısa bir konuşma yapan Muhtar Oktay Garip, “Mahallemizde bir sağlık ocağı ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban bu ihtiyacı gidermek için çalışmalara başladılar. Bugün inşaata başlanarak temel atma töreni gerçekleştirilecek. Şimdiden mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Akhisar Mahallemizde uzun zamandır yer arayışları devam eden sağlık ocağıyla ilgili çalışmamızı nihayete erdiriyoruz. Burada gerek muhtarımızın gerek mahalle sakinlerimizin gerekse de teşkilat üyelerimizin bizlere ilettiği ihtiyaçlardan biri de sağlık ocağıydı. Biz de bu noktada şu an içinde bulunduğumuz lokasyonda hazır bir yeşil alanımız ve çocuk oyun alanımız vardı. Konutlara da yakın bir bölge olması nedeniyle yapılan çalışma sonucunda 178 metrekarelik tek katlı bir yapıyı hayata geçirmek için çalışmalara başladık” diye konuştu.

Çalışmanın Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde yürütüldüğünü de vurgulayan Başkan Taban, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a da teşekkür ediyorum. Burada İmece usulü bir çalışma var. Bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan İnegöl Belediyemiz marifetiyle çalışmayı tamamlamak istiyoruz. Vatandaşlarımız da buradan güzel bir hizmet alacaklar. Yürüme mesafesinde bir bölge burası. Erişimin kolay sağlandığı, içerisinde 4 hekimin yer aldığı, bin metrekare yeşil alan ile hemen yanında 200 metrekare çocuk oyun alanı bulunan bir sağlık tesisi olacak. Yaklaşık 3 milyonluk bir yatırım olacak burada. İnşallah hiç ihtiyaç olmasın ama rabbim bu imkanların eksikliğini de vermesin. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız temel kazısını yaptı. İnşallah hayırlısıyla bittiği günleri de rabbim hepimize görmeyi nasip etsin” açıklamalarında bulundu.