İnegöl AVM, Temmuz ayında ziyaretçilerini sanatla buluşturuyor

İnegöl AVM, Temmuz ayında düzenlediği seramik ve çömlek atölyeleriyle ziyaretçilerini sanatla buluşturuyor. ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar hem üretiyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Temmuz ayında ziyaretçilerini sanatla buluşturduğu renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi kapsamında düzenlenen ücretsiz atölyelerle ziyaretçiler hem eğleniyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

AVM’de 7-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Seramik Çiçek Yapım Atölyesi, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle tamamlandı. Ziyaretçiler kendi çiçeklerini tasarlayıp şekillendirirken, ortaya çıkan eserler büyük bir sanat panosunda birleştirilerek AVM içinde kalıcı bir sanat çalışmasına dönüştürüldü.

Temmuz ayı boyunca sanatla buluşma devam ediyor. 12-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Çömlek Atölyesi, 6 yaş ve üzeri katılımcılara çamurla tanışma ve kendi çömleklerini yapma fırsatı sunacak. Ardından 21-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Seramik Çiçek Boyama Atölyesi ile tasarımına renk katmak isteyen tüm ziyaretçiler atölyeye davet edilecek. Etkinlikler sırasıyla 16.00-19.00 ve 15.00-18.00 saatleri arasında, Sanat Atölyesi alanında gerçekleştirilecek.

Atölyelere katılım ücretsiz olup, kontenjan sınırlı olduğundan katılımcıların Sanat Atölyesi’nden randevu alması gerekiyor.